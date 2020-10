Le terrificanti avventure di Sabrina 4, data d'uscita e trailer

Appuntamento fissato per il 31 dicembre 2020 per l’addio a Sabrina Spellman

I nuovi e ultimi episodi arriveranno il 31 dicembre 2020 . Un bel modo di salutare l’anno con una dose di brividi, suddivisa in otto puntate. All’annuncio della data d’uscita si è aggiunta anche la diffusione del trailer ufficiale, che non ha fatto altro che aumentare l’hype del pubblico.

Ben differente dalla sitcom dedicata negli anni ’90 al personaggio di Sabrina Spellman. In questa serie infatti si è deciso di rispettare il più possibile il mood dell’omonimo fumetto. La protagonista è una giovane strega, per metà mortale, chiamata a prendere una decisione, ovvero partecipare totalmente al mondo magico che l’attira a sé, accettando il proprio destino. Ciò comporta però alcuni compromessi che lei rifiuta categoricamente, il che genera un profondo dilemma. Se a ciò si aggiunge la voglia di non lasciarsi alle spalle i propri amici mortali, ecco pronto un calderone micidiale che ha attratto un pubblico alquanto variegato in tutto il mondo.