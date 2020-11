Scoprendo Forrester, il film con Sean Connery diventa una serie TV

Scoprendo Forrester, la trama

approfondimento

Il protagonista del film del 2000 è Jamal, un sedicenne di colore nato e cresciuto nel Bronx. La sua vita sembra segnata, come quella di tanti altri suoi coetanei, ma la sua abilità nel basket rappresenta una via d’uscita. È difficile però lasciarsi tutto alle spalle, soprattutto quando si ha la sensazione di tradire chi si è in realtà.

Ha l’opportunità di frequentare una scuola di lusso a Manhattan. Si ritrova scaraventato in un mondo nuovo, dove lui è il diverso. Tanti volti bianchi, tanti soldi e giudizi. Se il basket rappresenta per lui il pass per una vita migliore, lo sport non è tutto ciò che Jamal ha da offrire. Ha una mente brillante e, per caso, si ritrova a irrompere nella vita di William Forrester.

Questi è un anziano scrittore di fama mondiale. Il suo romanzo gli ha consentito di vincere un Premio Pulitzer, ma in seguito ha deciso di ritirarsi a vita privata. Vive come un recluso in un appartamento di New York, che Jamal inizia a frequentare. Sogna di diventare uno scrittore e, dopo aver lasciato il suo quaderno ricco d’appunti in casa dell’autore, si ritroverà in una serie di eventi che cambieranno la vita di entrambi.