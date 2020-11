La moglie di Sean Connery racconta l'ultimo desiderio dell'attore

Lo scorso 31 ottobre il mondo ha detto addio a Sean Connery. Il celebre attore scozzese, il cui volto sarà per sempre accostato al suo personaggio più celebre, James Bond, è morto all'età di 90 anni. Si è spento nel sonno nella sua casa di Nassau, alle Bahamas.

Tantissimi i colleghi che lo hanno ricordato con amore e rispetto nelle ultime settimane. Basti pensare a Harrison Ford, di cui Connery è stato padre in “Indiana Jones e l'ultima crociata”.

Intervistata da “Metro UK”, la seconda moglie di Sean Connery, Micheline Roquebrune, ha voluto svelare al mondo l'ultimo desiderio dell'ormai defunto marito: “Intendiamo riportare Sean in Scozia. Era questo il suo ultimo desiderio. Voleva che le sue ceneri venissero disperse alle Bahamas e nella sua terra natia. Appena sarà nuovamente possibile viaggiare in sicurezza, la famiglia tornerà in Scozia con lui. Vorremmo anche avere la possibilità dii organizzare una cerimonia in suo onore in Scozia. Speriamo di farlo ma non sappiamo quando ci sarà consentito”.

I due hanno condiviso ben 45 anni di matrimonio. Lei ha raccontato l'ultimo difficile periodo della vita di Connery: “Soffriva da tempo di demenza. Negli ultimi tempi non era in grado di esprimere se stesso. Sono stata con lui tutto il tempo. È scivolato via. Morto nel sonno, come desiderava”.

Sean Connery e Indiana Jones

Il ruolo di Henry Jones Sr. in “Indiana Jones e l’ultima crociata” è di certo uno più celebri della ricca filmografia di Sean Connery. Stando a quanto dichiarato da Harrison Ford, si è trattato di un’esperienza splendida per tutti i partecipanti, divertente e indimenticabile.

Doveva pensarla così anche lo stesso Connery, stando a quanto da lui stesso dichiarato anni fa. La BBC ha riportato una dichiarazione dell’attore, affidata al suo sito ufficiale: “Se c’è un film che avrebbe potuto interrompere la mia pensione, quel film sarebbe stato ‘Indiana Jones’. Alla fin fine, credo però che starsene in pensione sia troppo dannatamente divertente. Adoro però lavorare con Steven Spielberg e George Lucas, ed è un onore avere Harrison Ford come mio figlio”.