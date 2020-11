Fargo 4, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Su Sky Atlantic è finalmente in onda la quarta stagione di 'Fargo', la geniale serie tv creata da Noah Hawley. Non perdere gli episodi 3 e 4, in onda lunedì 23 novembre alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Fargo 4, episodio 3: Raddoppiarlo Lo U.S. Marshall Dick Wickware è alla ricerca di Zelmare e Swanee, nascoste a casa Smutny. Riuscirà il bizzarro sceriffo federale mormone a stanare le altrettanto bizzarre fuggitive, che, peraltro, stanno organizzando il loro prossimo colpo? Dopo essere stata licenziata, Oraetta va a fare un colloquio col Dr. Harvard. Josto, intanto, medita vendetta contro l'uomo che ritiene responsabile della morte di suo padre. Il problema più grande, però, ce l'ha in casa: Gaetano, infatti, commissiona a Calamita un omicidio che potrebbe veramente far scoppiare una guerra con il gruppo capitanato da Loy Cannon. A cercare di calmare un po' le acque ci pensa il saggio Doctor Senator, ma la misura ormai è quasi colma. Qualcuno purtroppo mangia la torta di mele preparata dall'infermiera Mayflower.