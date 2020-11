The Walking Dead 10, episodi bonus: la data d'uscita e la trama

I nuovi episodi di “The Walking Dead” saranno trasmessi in Italia dall’1 marzo 2021

I fan attendono con trepidante attesa i nuovi episodi di “The Walking Dead 10”. Si tratta di puntate bonus che saranno trasmesse negli Stati Uniti a partire dal 28 febbraio 2021. In Italia occorrerà attendere pochi giorni dopo, l’1 marzo, alle ore 21.00, per seguire su FOX, canale 112 di Sky, ciò che resta della decima stagione del seguitissimo show.