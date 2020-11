1/13 HBO

Lovecraft Country, episodio 5: Dopo una notte di passione con William, Ruby si risveglia un po’ diversa. Per la precisione, ora è bianca!!. Ma che diavolo sta succedendo?? Montrose confessa a Atticus di aver distrutto le pagine del Libro dei Nomi. Tic non la prende per niente bene, e Leti è preoccupata per tutta quella rabbia. Non c’è però tempo da perdere: bisogna trovare il modo di decifrare la Lingua di Adamo, ma la magia, è bene non dimenticarlo, ha sempre delle conseguenze… Non è infatti possibile sfuggire al proprio destino…o forse sì?

