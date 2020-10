Lovecraft Country, la trama della serie tv in onda su Sky

'Lovecraft Country - La terra dei demoni', l'adattamento targato HBO dell'omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016 (in libreria in Italia dal 27 ottobre) è in arrivo su Sky Atlantic. L'appuntamento è per sabato 31 ottobre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Lovecraft Country, la trama della serie tv



Tornato in patria dal conflitto coreano, il giovane veterano Atticus 'Tic' Freeman - appassionato di storie horror, in particolare dei racconti di H.P. Lovecraft - si reca immediatamente a Chicago, Illinois, per andare alla ricerca del padre, l'irascibile e alcolizzato Montrose, sparito all'improvviso. Andare in giro da solo per un afroamericano nell'America degli anni Cinquanta, l'America delle Leggi Jim Crow (una serie di atti che, di fatto, rafforzano la segregazione razziale e legalizzano il razzismo) è poco raccomandabile, motivo per cui suo zio George - fratello del padre e autore, insieme alla moglie, della Safe Negro Travel Book, una versione fittizia del ben più reale Green Book dell'epoca - decide di accompagnarlo. A loro si unisce Letitia Lewis, detta Leti, un'amica d'infanzia di Atticus alla ricerca di nuove avventure.

In base ad alcuni indizi contenuti in una lettera spedita da Montrose, sembra che l'uomo si sia diretto in un'area del Paese nota come "Lovecraft Country," precisamente ad Ardham, nello stato del Massachussetts, nella contea di Devon. Ma per quale motivo? Per andare alla ricerca di informazioni in merito a una misteriosa eredità di nascita del figlio per via materna, dunque riconducibile alla sua defunta moglie. I nostri si mettono così in viaggio, ma ben presto si rendono conto di trovarsi in pericolo. Sia perché sono neri e non possono farsi trovare in giro dopo il tramonto - un odioso coprifuoco valido non solo nelle cosiddette Sundown Towns, le "città del tramonto," ma addirittura in maniera estesa, nei cosiddetti Sundown States -, sia perché dalle parti di Ardham qualcosa di molto pericoloso si nasconde nei boschi, e di notte esce per andare a caccia...