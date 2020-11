approfondimento

The Good Lord Bird, le foto del sesto episodio

Oltre a introdurre e sviluppare una lunga serie di personaggi e tematiche minori, i cinque episodi precedenti sono stati dunque preparativi a questo grande momento di cui conosciamo già il finale, o perlomeno le conseguenze, fin dal prologo del primo episodio. Come c'era da aspettarsi, la chiave scelta dagli autori di The Good Lord Bird (e prima ancora da James McBride per il romanzo da cui è tratta la serie) è quella della confusione, della contraddizione, di un senso d'improvvisazione che raggiunge accenti quasi coeniani in un mondo in cui si regalano schiavi per Natale e per i compleanni, in cui premere un grilletto è facile come bere una birra (e difatti il primo colpo sparato dalla banda di John Brown, che si propone di liberare i neri, è rivolto proprio verso un nero). I toni si fanno cruenti e drammatici, sul terreno rimangono due figli di Brown freddati crudelmente nonostante stessero sventolando bandiera bianca, in risposta all'altrettanto brutale omicidio del sindaco schiavista della cittadina.