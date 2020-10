'Sabato Horror', su Sky Atlantic il sabato sera fa paura!

Dal 31 ottobre su Sky Atlantic il sabato sarà da paura...letteralmente! Si parte con 'Lovecraft Country - La terra dei demoni', l'adattamento targato HBO dell'omonimo romanzo di Matt Ruff del 2016 (in libreria in Italia dal 27 ottobre), poi, a seguire, ci saranno 'Penny Dreadful: City of Angels' e 'Hausen'

Un nuovo, imperdibile appuntamento per gli amanti del brivido: su Sky Atlantic il sabato si veste di horror. Si parte il 31 ottobre, data del debutto della serie tv targata HBO Lovecraft Country - La terra dei demoni, poi, a seguire, andranno in onda Penny Dreadful: City of Angels (Showtime) e Hausen (Sky Original).

Lovecraft Country - La terra dei demoni Tornato in patria dal conflitto coreano, il giovane veterano Atticus 'Tic' Freeman (Jonathan Majors) si reca immediatamente a Chicago, Illinois, per andare alla ricerca del padre, l'irascibile e alcolizzato Montrose (Michael K. Williams), sparito all'improvviso. Andare in giro da solo per un afroamericano nell'America degli anni Cinquanta, l'America delle Leggi Jim Crow, è poco raccomandabile, motivo per cui suo zio George (Courtney B. Vance) - fratello del padre e autore, insieme alla moglie, della Safe Negro Travel Book - decide di accompagnarlo. A loro si unisce Letitia Lewis (Jurnee Smollett), detta Leti, un'amica d'infanzia di Atticus alla ricerca di nuove avventure. CLICCA QUI: Tutte le news su Lovecraft Country

approfondimento Lovecraft Country, il cast e i personaggi della serie tv In base ad alcuni indizi contenuti in una lettera lasciata da Montrose, sembra che l'uomo si sia diretto in un'area del Paese nota come "Lovecraft Country," precisamente ad Ardham, nello stato del Massachussetts, nella contea di Devon. Ma per quale motivo? Per andare alla ricerca di informazioni in merito a una misteriosa eredità di nascita del figlio per via materna, dunque riconducibile alla sua defunta moglie. I nostri si mettono così in viaggio, ma ben presto si rendono conto di trovarsi in pericolo. Sia perché sono neri e non possono farsi trovare in giro dopo il tramonto, sia perché dalle parti di Ardham qualcosa di molto pericoloso si nasconde nei boschi, e di notte esce per andare a caccia... Giunti ad destinazione, i tre conoscono la misteriosa Christina Braithwhite (Abbey Lee), la figlia di un arrogante leader di una setta segreta dedita alla magia. A quanto pare, Tic è in qualche modo connesso a tutto questo...ma in che modo? E perché?

Penny Dreadful: City of Angels California, 1938. Da una parte la Golden Age di Hollywood, dall'altra forti tensioni sociali che rischiano di far precipitare il Paese nel caos. In mezzo, il giovane detective Tiago Vega (Daniel Zovatto), il primo investigatore chicano della Polizia di Los Angeles, e il suo collega più navigato, il veterano ebreo Lewis Michener (Nathan Lane). I due si ritrovano a indagare su un efferato omicidio, ma il caso si rivela più complicato del previsto. Vega e Michener si ritrovano ben presto invischiati in una rete di eventi in qualche modo riconducibili alla costruzione della prima autostrada della città e alla tradizione latinoamericana, con le sue leggende e le sue credenze. Sullo sfondo, l'ascesa della propaganda radiofonica di matrice evangelista e le pericolose azioni di spionaggio del Terzo Reich, in pieno fulgore nella vecchia Europa. Come se tutto questo non bastasse, Tiago e la sua famiglia si scontrano con minacciose forze sovrannaturali intenzionate a distruggere per sempre le loro esistenze. Tra queste ce n'è una particolamente pericolosa e infida, il demone Magda (Natalie Dormer), capace di assumere le sembianze di chiunque voglia.