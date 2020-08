Hausen, il trailer della serie tv

Fra horror, mistery e dramma, una fiaba dark prodotta da Sky Deutschland e Sky Studios in collaborazione con Lago Film. La serie andrà in onda prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV

Rilasciate oggi le prime immagini di “Hausen", una nuova serie Sky Original, una fiaba dark che combina horror, mistero e dramma. Al centro della storia un inquietante complesso residenziale infestato, che si nutre della sofferenza dei suoi inquilini. In otto episodi, la serie è diretta da Thomas Stuber (Un valzer tra gli scaffali) per Lago Film e commissionata da Sky Deutschland e Sky Studios (Marco Mehlitz produce per Lago Film, Quirin Schmidt è produttore esecutivo per Sky Deutschland). "Hausen" è interpretata da Charly Hübner (Le vite degli altri), Tristan Göbel (Il mostro di St. Pauli), Lilith Stangenberg (Diaz – Non pulire questo sangue, Lo Stato contro Fritz Bauer), Alexander Scheer (Il giovane Karl Marx, Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar) e Daniel Sträßer (Egon Schiele, Lettere da Berlino). La serie andrà in onda prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming su NOW TV.