The Boys 3, anticipazioni sulla prossima stagione

“The Boys 2” si è conclusa da poco e già si parla della terza stagione dell’apprezzata serie TV sui supereroi, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis, disegnata da Darick Robertson. Non mancano le anticipazioni per quanto riguarda il nuovo ciclo di episodi, con Eric Kripke e alcuni protagonisti pronti a rivelare alcuni intriganti dettagli.

L’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) sta di certo complicando i piani ma non si sta rivelando un vero e proprio bastone tra le ruote, non in questa fase. Seppur rallentati, i lavori di produzione proseguono e l’intero gruppo avrà modo di tornare sul set tra non molto. Le riprese partiranno all’inizio del 2021.