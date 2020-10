Il Trono di Spade, cambia la location del prequel House of the Dragon

Winter is Coming ha rivelato un’importante novità per il prequel che vedrà nel cast Paddy Considine nei panni di Re Viserys I

Cambio di location per l’atteso prequel di una delle serie più famose nella storia dell’intrattenimento. House of the Dragon porterà gli spettatori indietro nel tempo di centinaia di anni rispetto a quanto visto nelle otto stagioni de Il Trono di Spade.

House of the Dragon: la location approfondimento Il Trono di Spade: Paddy Considine sarà Viserys I nel prequel Il sito Winter is Coming ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il prequel non verrà girato in Irlanda del Nord, come successo per le otto stagioni de Il Trono di Spade, bensì in Inghilterra. Infatti, stando alla costruzione dei nuovi uffici della produzione, il set sarà allestito pressi i Leavesden Studios di Watford. Nel corso degli anni i Leavesden Studios hanno ospitato celebri e importanti produzioni internazionali; tra queste quella di alcune pellicole della saga cinematografica di Harry Potter.