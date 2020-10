Addio a Conchata Ferrell, era Berta in Due uomini e mezzo

Si è spenta la celebre attrice Conchata Ferrell , interprete di innumerevoli ruoli televisivi nel corso degli anni, ma entrata nel cuore dei fan soprattutto grazie a Berta di “ Due uomini e mezzo ”. Deceduta all’età di 77 anni a causa di complicazioni sopraggiunte in seguito a un arresto cardiaco, che l’aveva costretta da tempo in una struttura ospedaliera. Sposata con Arnie Anderson, ha dato alla luce sua figlia Samantha e, stando a quanto diramato ufficialmente, si sarebbe spenta serenamente, circondata dalla propria famiglia.

Fece il proprio esordio nel mondo dello spettacolo negli anni ’70, recitando in “Carrel agente pericoloso” nel 1975. Ha preso parte a produzioni come “Quinto potere”, “Edward mani di forbice” di Tim Burton, “Tra cielo e terra” di Oliver Stone”, “Erin Brockovich – Forte come la verità” di Steven Soderbergh e non solo. È però sul fronte televisivo che è riuscita a ottenere una grande celebrità. Dopo svariati singoli episodi, da “Buffy l’ammazzavampiri” a “E.R. Medici in prima linea”, è approdata sul set di “Due uomini e mezzo”, show che l’ha vista prendere parte a ben 211 episodi. Un ruolo, quello di Berta, che l’ha vista nominata per due volte agli Emmy Awards.