HBO al lavoro su una serie su SpaceX

È in preparazione una serie di sei episodi chiamata “SpaceX” e basata sul libro “Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico” di Elon Musk. Il progetto sarà prodotto in collaborazione con la Free Association di Channing Tatum

La rete televisiva americana HBO sta sviluppando una miniserie di sei episodi chiamata “SpaceX”, che adatterà il libro del CEO di Tesla Elon Musk (FOTO), “Tesla, SpaceX e la sfida per un futuro fantastico”. “SpaceX”, nuova serie di HBO La serie è stata così descritta: “SpaceX seguirà Elon Musk nel suo sogno di rendere l'umanità una specie multi-planetaria che colonizza l'universo. A tal fine, l'imprenditore ha scelto un team di ingegneri per lavorare su una remota isola del Pacifico dove costruire e mandare in orbita il primo razzo SpaceX. La prima missione è stata lanciata il 30 maggio con la capsula Crew Dragon e ha attraccato con successo alla Stazione Spaziale Internazionale”. Gli astronauti della NASA che hanno preso parte alla missione, Bob Behnken e Doug Hurley, sono tornati sulla Terra il 2 agosto: è stato il primo ammaraggio effettuato da un equipaggio statunitense dal 1975. La missione è inoltre stata la prima compiuta da astronauti della NASA a bordo di una capsula costruita e operata da una compagnia spaziale privata. Musk non è coinvolto nel progetto della serie tv, che invece annovera tra i suoi produttori esecutivi Channing Tatum e l'ex capo della HBO Films Len Amato. Nella sua recensione, il New York Times ha descritto questa serie come "intelligente, leggera e molto scrupolosa”.

Chi è Elon Musk approfondimento X Æ A-12 Grimes e Musk: l'anagramma del nome Elon Reeve Musk ha 49 anni ed è un imprenditore sudafricano con cittadinanza canadese. È fondatore, CEO e CTO di Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), co-fondatore, CEO e product architect di Tesla e co-fondatore e CEO di Neuralink. Per molti Musk è un genio visionario: ha fondato Paypal e Tesla Motors e ha rivoluzionato il settore spaziale con SpaceX. “Ci sono stati solo circa una mezza dozzina di eventi veramente importanti nei quattro miliardi di anni di storia della vita sulla Terra: vita monocellulare, vita pluricellulare, differenziazione in piante e animali, spostamento degli animali dall’acqua alla terraferma, e l’avvento dei mammiferi e della coscienza. Il prossimo grande momento sarà quando la vita diventerà multi-planetaria, un’avventura senza precedenti che aumenterà notevolmente la ricchezza e la diversità della nostra coscienza collettiva” ha raccontato Musk tempo fa in un'intervista. Dalla prima moglie, Justine Wilson, l'imprenditore ha avuto sei figli. Dopo la separazione ha sposato l'attrice inglese Talulah Riley dalla quale, dopo numerosi alti e bassi, ha divorziato ufficialmente nel 2016. Per circa un anno ha frequentato l'attrice americana Amber Heard mentre nel 2018 si è fidanzato con la cantante e musicista canadese Grimes. Il 4 maggio 2020 è nato il loro primo figlio, dal curioso nome X Æ A-XII (si pronuncia “X Ash A-12”).