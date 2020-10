Marchetti: "Guadagnino, il cambiamento raccontato con delicatezza"

La rivista Vanity Fair dedica la sua cover alla serie di Luca Guadagnino We are who we are, una produzione Sky Original in onda dal 9 ottobre. Il direttore Simone Marchetti, ospite a Sky Tg24 durante Timeline ha spiegato il perché di questa scelta: "E' una serie che fa pensare al cuore di quello che racconta, il cambiamento di una giovane generazione, quella che viene chiamata tradizionalmente "generazione zeta" che più di tutte sta mettendo in discussione il genere binario uomo-donna. Tutti questi ragazzi sono alla ricerca della propria identità. Come sempre succede, in ogni famiglia, quando sposti una leva, sposti un filo, tutti cambiamo. Il messaggio è importante, è quello dell'educazione al dubbio, metterci in ascolto per imparare quello che sta cambiando nel mondo. L'arte di Luca Guadagnino sta nel raccontare tutto questo con delicatezza".