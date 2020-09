Leggi la recensione del terzo episodio di 'Un volto, due destini', in onda su Sky Atlantic il martedì sera alle 21.15 (la serie è disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) - ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dominick, all’epoca solo un bambino, odiava sedersi vicino a quella bugiarda dall’odore sgradevole. Un giorno, per levarsela di torno, raccontò alla maestra una storia falsa, e alla fine Penny Ann venne punita con una sospensione. Non si sa bene cosa successe per davvero, ma si sa che il suo corpo venne trovato qualche giorno dopo presso la cascata. Toccò proprio a Dom fare un piccolo discorso durante una cerimonia in suo onore: si sentiva in colpa come non mai, ma tutti credettero alle sue parole di dispiacere. Se la bevvero tutti la storia della loro amicizia…tutti tranne Ralph…

Il terzo episodio di Un volto, due destini si apre sul cimitero di Three Rivers, un luogo, veniamo a sapere dal voice over di Dominick, pieno di pace e situato vicino a una delle attrazioni naturali più belle della zona, The Fall, la cascata. Peccato che tutta quella bellezza nasconda un passato fatto di suicidi, incidenti e addirittura omicidi. E’ proprio qui, per esempio, che venne ritrovato il corpicino della povera Penny Ann Drinkwater, compagna di classe dei gemelli alle elementari e sorella di Ralph.

L’incontro con Drinkwater lo fa ripensare al 1968, l’anno del diploma: non lo vedeva da così tanto tempo. In flashback ci viene raccontato che Mamma Birdsey invece di riscattare l’orologio del padre decide di prendere una macchina da scrivere per i figli, pronti per iscriversi all’università, per evitare di farli finire in Vietnam. Dom è felice e non vede l’ora di gustare un po’ di libertà, ma alla fine si ritrova costretto a condividere la stanza con suo fratello.

In corridoio Dom incrocia nuovamente Ralph, che lo ignora. Lui, però, non demorde, e gli chiede di tenere d’occhio suo fratello. Che, scopriamo, è in giardino, insieme a un tizio poco raccomandabile che gli allontana la fiamma dell’accendino per prendersi gioco di lui mentre tenta di accendersi una sigaretta.

Nel presente, Dom è nell’ufficio di Lisa Sheffer, che lo avvisa che, per fortuna, suo fratello non sarà incriminato ufficialmente. La sua udienza, inoltre, è stata già fissata, e avrà luogo il prossimo mercoledì, il 31 ottobre: buon Halloween! Dovranno impegnarsi parecchio e collaborare se vorranno farlo uscire da lì, e c’è un assoluto bisogno che Thomas esca, perché quel posto non è adatto a lui. Il personaggio di Mark Ruffalo si lascia scappare un dovuto e doveroso “Io l’avevo detto!!”, ma Lisa, prima che si surriscaldi, lo invita alla calma: ora, dopo l’impatto iniziale, è completamente dalla sua parte, ma dovranno arrivare all’udienza calmi e preparati. Dunque è bene che metta nero su bianco ciò che dirà.

Fine delle buone notizie. Lisa, infatti, gli comunica che l’istituto Settle sta per chiudere, dunque, se anche Thomas dovesse uscire dal carcere, non potrà tornare lì. Per Dominick non è un problema: suo fratello starà da lui. Sì, lo sa che non sarà facile, e sa anche che si tratta di una responsabilità enorme. Ma è pur sempre suo fratello, glielo deve. Quando finalmente può incontrarlo, però, lo ritrova esattamente come lo aveva lasciato, se non messo peggio: perso nei suoi deliri mistici e nella sua paranoia. Pare inoltre che qualcuno l’abbia preso di mira e che sia arrivato a torturarlo e a violentarlo. Durante i suoi farfugliamenti, Thomas si lascia scappare che Dom aveva una moglie e una bambina, morta in culla. Lisa rimane molto toccata da questa rivelazione. Bisognoso di un momento di pace, il personaggio (principale) di Mark Ruffalo, con blocco note e cartone di birra, va presso la cascata per preparare le sue dichiarazioni per l’udienza.

Nel presente, dalla dottoressa Patel Dom è un fiume in piena. Parla del passato e del suo senso di colpa per come spesso ha trattato suo fratello. La sua intera esistenza è stata un trauma, è evidente. A casa fa passare i messaggi della segreteria telefonica, e ce n’è uno per Joy, che però non abita più lì, da parte di un dottore: i risultati delle analisi sono arrivati. Il giorno dopo, mentre sta facendo una partitella a squash con Leo, Joy ricompare e gli chiede di fare pace. Pace fatta.

In flashback vediamo Thomas sprofondare sempre di più nella sua malattia. Tenere il ritmo del college è impossibile per lui. Dom batte a macchina un saggio al posto suo, ma non basterà. Nel presente, durante una triste cena a base di pollo, Joy sgancia la bomba: è incinta. Dominick non ribatte. Accende una sigaretta e fuma in silenzio. Poi dopo qualche tiro chiede se è sicura che lui sia il padre. Una domanda da vero stron*o, se non fosse per un piccolo ma influente dettaglio. In flashback, infatti, scopriamo che Dessa, tornata dal suo viaggio in solitaria, vuole un altro figlio, ma Dom, nel frattempo si è sottoposto a un intervento di vasectomia, proprio per paura di ritrovarsi magari in futuro a vivere un’altra tragedia. E’ questo che Dessa non gli ha mai perdonato, ed è questa la causa della fine del loro matrimonio.

Nel presente, il nostro – in strada sulla sua auto vandalizzata con uova e carta igienica da alcuni ragazzini – si risveglia di soprassalto mentre è in mezzo alla carreggiata, e per evitare una macchina finisce fuori strada e va a sbattere contro un albero. Un’altra fantastica giornata.