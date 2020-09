Perry Mason, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la prima stagione di 'Perry Mason', la serie tv targata HBO che ci porta alla scoperta delle origini di uno degli avvocati più famosi di sempre. Non perdere gli episodi 5 e 6, in onda venerdì 25 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Perry Mason, episodio 5

Della trova il corpo senza vita di E.B.: per lei e per Perry è un colpo fortissimo, sia perché hanno perso un caro amico, sia perché adesso sono soli contro Barnes. Riusciranno a salvare Emily? C’è bisogno di trovare un nuovo avvocato che sia in gamba e affidabile, e c’è bisogno di trovarlo subito. In un momento di malinconia, Mason prova a riavvicinarsi alla sua famiglia, in particolare a suo figlio. Intanto Strickland si mette a seguire il detective Ennis, e scopre alcune cose piuttosto interessanti. Alice vuole aiutare Emily a ogni costo, ma sua madre non è molto convinta, anche perché questa situazione sta mettendo a repentaglio la loro posizione all’interno della congregazione.

Perry Mason, episodio 6

Nei suoi nuovi panni di avvocato, Perry diventa il volto pubblico del processo contro Emily Dodson. La situazione già di per sé è difficile e delicata, ma Barnes, con un colpo da maestro, rende il tutto ancora più complicato chiamando in causa un testimone che potrebbe veramente fare la differenza. Pete, in compenso, scopre che Gannon probabilmente stava rubando un bel po’ di quattrini all’Assemblea Radiante di Dio: palla al centro (più o meno). Stufo di dover stare zitto e ingoiare rospi, Drake va a trovare Mason: forse è arrivato il momento di prendere una decisione coraggiosa. Della scopre che Baggerly è coinvolto in qualcosa di grosso…