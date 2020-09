Suburra 3, trailer e data di uscita della serie tv

Appuntamento fissato per il 30 ottobre 2020. L’ultimo atto della guerra per il controllo di Roma

Torna “Suburra” e dunque il racconto delle guerre di potere a Roma. I fan potranno nuovamente cimentarsi in questo universo criminale con la terza stagione della serie TV con Alessandro Borghi, che farà il proprio debutto su Netflix il 30 ottobre 2020.

La piattaforma streaming ha annunciato la data d’uscita di “Suburra 3”, che metterà la parola fine alle storie narrate. L’ultima stagione di un’epopea criminale che ha tenuto incollata l’Italia ai propri schermi. Un racconto che ha mostrato tre differenti piani del potere romano e italiano: Chiesa, Stato e Crimine. Livelli che paiono non potersi intersecare e invece in “Suburra” non fanno altro che scontrarsi e fondersi.