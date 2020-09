Julie and the Phantoms, Madison Reyes parla del ruolo da protagonista

Madison Reyes: IL POST SU INSTAGRAM

approfondimento

Julie and the Phantoms, distribuito il nuovo trailer

Un evento inaspettato che stravolgerà la vita di Julie che si ritroverà a creare un gruppo musicale con tre fantasmi. Nove episodi nei quali musica, amicizia e voglia di sognare fanno da minimo comun denominatore.

La giovanissima attrice ha parlato dell’importanza del suo personaggio e della necessità di offrire diversi modelli al pubblico, questo l’inizio del messaggio: “Ho una sorella più piccola e voglio che lei sia in grado di vedere in televisione qualcuno che le assomigli".

In seguito, l'attrice ha aggiunto: "Quando avevo la sua età, avrei tanto voluto vedere in televisione più ragazze con il mio colore della pelle, con i miei capelli ricci, con il mio spazio tra i denti. Perché se avessi avuto più esempi di ragazze come me, per me sarebbe stato più facile dire ‘Sai cosa? Se lei può farlo, anch’io posso farcela’. Ed è questo che voglio per mia sorella”.