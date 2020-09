Yellowstone 2, le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Su Sky Atlantic è in onda la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv creata da Taylor Sheridan con protagonista il Premio Oscar Kevin Costner. Non perdere gli episodi 5 e 6, in onda mercoledì 16 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Yellowstone 2, episodio 5

Kayce va a fare due chiacchiere con Dan Jenkins, il presunto mandante della strage delle vacche...ma sarà veramente stato lui? Messo con le spalle al muro da Sarah Nguyen, Jamie va in panico.Jimmy deve assolutamente trovare il modo per ripagare il debito contratto coi i suoi ex soci, o a farne le spese sarà suo nonno. John si mette al lavoro insieme a Cassidy Reid: bisogna trovare il modo di difendere i confini del ranch da eventuali future annessioni. Beth è furibonda per il “declassamento” di Rip, ma suo padre la rassicura: non si tratta di una punizione, ma di una transizione.

CLICCA QUI: Yellowstone, scopri tutto nello speciale sulla serie tv

CLICCA QUI: Yellowstone, Perry Mason e le altre: le serie tv da vedere a settembre su Sky Atlantic

CLICCA QUI: Yellowstone, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 2

Yellowstone 2, episodio 6

Jamie ha fatto l’errore di rivelare a Sarah Nguyen certe cose che non avrebbe mai dovuto rivelare, e ora deve affrontare le conseguenze di questo tradimento. Ma come ppotrà proteggere la sua famiglia se non riesce neanche a proteggere sé stesso? Con l’aiuto di Lloyd, Jimmy trova il modo per recuperare un po’ di soldi. I Beck vanno a trovare Rainwater, ma Rainwater non si lascia intimidire. Dutton e Jenkins hanno un’accesa e illuminante discussione. Rip e Walker sono ai ferri corti. Kayce ha deciso: alcune cose dovranno cambiare quando gestirà lui il ranch, ma il cambiamento è sempre insidioso.