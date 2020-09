Yellowstone 2, le anticipazioni degli episodi 3 e 4

Su Sky Atlantic è in onda la seconda stagione di 'Yellowstone', la serie tv creata da Taylor Sheridan con protagonista il Premio Oscar Kevin Costner. Non perdere gli episodi 3 e 4, in onda mercoledì 9 settembre alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Yellowstone 2, episodio 3

Jamie deve scegliere: portare avanti la sua ribellione, con tutte le conseguenze del caso, o mettere da parte le sue ambizioni per proteggere la sua famiglia? John, che nel frattempo ha fatto pace con la Governatrice Perry, ha deciso: Kayce prenderà ufficialmente il suo posto, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Beth non ha preso bene il “declassamento” di Rip, ma deve rimanere concentrata sulla sua missione. Kayce e Monica hanno un’accesa discussione. Jimmy si ficca nuovamente nei guai. Entrano finalmente in scena i fratelli Malcolm e Teal Beck, due imprenditori che non sono per niente entusiasti all’idea di avere della concorrenza in fatto di casinò e giocatori d’azzardo da spennare: per Rainwater e Jenkins, che hanno appena ufficializzato il loro accordo, si prospettano momenti difficili.

Yellowstone 2, episodio 4

Il ritorno a casa di Jamie è ancora meno piacevole del previsto: da una parte il senso di colpa e la frustrazione per aver dovuto abbandonare il suo sogno di diventare Procuratore Generale, dall’altra Beth, che lo umilia e lo sminuisce a ogni occasione. Jenkins non sa se può veramente fidarsi di Rainwater: e se i Beck avessero ragione? Kayce, al suo primo giorno come agente del bestiame, si ritrova coinvolto in una situazione delicata. Il suo pensiero, però, va a Monica, che gli manca da morire. Il ranch di Dutton viene colpito duramente, e John non può fare altro che passare al contrattacco.