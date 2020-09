Perry Mason, la trama della serie tv in onda su Sky

Su Sky Atlantic è in arrivo 'Perry Mason', la serie tv che ci svela le origini di uno degli avvocati più famosi del piccolo schermo. A interpretare il protagonista, Matthew Rhys. L'appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

Chi era e cosa faceva Perry Mason prima di diventare PERRY MASON, cioè uno degli avvocati più famosi del piccolo schermo degli anni Cinquanta e Sessanta? A svelarcelo è HBO, e l'esperimento è stato un tale successo di pubblico negli U.S.A. da convincere il network a trasformare la miniserie in una serie e a decidere per il rinnovo per una seconda stagione. L'appuntamento è su Sky Atlantic ogni venerdì alle 21.15 a partire dall'11 settembre, ma intanto andiamo a scoprire qualcosa di più su cosa ci aspetta.