Star Trek Day, la maxi reunion con i protagonisti di tutte le serie

Martedì 8 settembre andrà in scena un super evento dedicato a tutti i fan della nota saga fantascientifica, che compie 54 anni. I trekker di tutto il mondo potranno gustarsi una lunga maratona in live streaming, durante la quale riusciranno ad apprendere curiosità e anticipazioni sulla nota serie televisiva creata nel 1966 dal genio di Gene Roddenberry. Ad annunciare questa reunion è stata l’emittente CBS All Access, richiamando a raccolta il cast di ciascuna serie televisiva.

La maratona speciale di “Star Trek” incomincerà alle ore 21.00 italiane e andrà avanti per più di tre ore, con la proiezione non-stop di una serie di speciali. Gli attori, tra cui le grandi icone Patrick Stewart e Jonathan Frakes, e gli sceneggiatori dialogheranno col pubblico svelando aneddoti sul passato e rivelando qualche anticipazione sui progetti futuri. Proprio 54 anni fa andò in onda l’episodio “The Man Trap” che diede il via a uno dei franchise più longevi della storia, caratterizzato anche da tredici lungometraggi oltre che dalle avventure sul piccolo schermo.