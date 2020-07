Star Trek Discovery, annunciata la data della stagione 3

Terza stagione per Star Trek Discovery, con data della premiere ufficializzata nelle ultime ore. L’anteprima è stata annunciata per il 15 ottobre dall’emittente CBS ed è stato anche confermato che la stagione sarà composta da 13 episodi pubblicati settimanalmente sul servizio di streaming negli Stati Uniti. Per quanto riguarda cosa aspettarsi, l'equipaggio della Discovery si sta dirigendo, "in un futuro sconosciuto lontano dalla casa che un tempo conoscevano", come affermato in un comunicato stampa. Al termine della seconda stagione infatti c’è stato il ritorno dei pilastri della serie tv come Sonequa Martin-Green nel ruolo del comandante Michael Burnham, Doug Jones come comandante Saru, Anthony App come tenente comandante Paul Stamets e Mary Wiseman nei panni di Sylvia Tilly. Presenti nel cast anche Wilson Cruz come Dr. Hugh Culber, David Ajala nei panni di Cleveland Booker, Michelle Yeoh che interpreta Phillipa Georgiou e Tig Notaro nel ruolo di Jett Reno.