'The Witcher: dietro le quinte', fuori il trailer ufficiale

The Witcher è una delle serie più popolari firmate Netflix . La prima stagione ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo con effetti speciali, colpi di scena e sequenze in grado di tenere gli spettatori con il fiato sospeso.

The Witcher: dietro le quinte, cosa aspettarsi

Poche ore fa Netflix Italia ha pubblicato il trailer ufficiale dell’atteso documentario The Witcher: dietro le quinte. Il lavoro, dalla durata di trentadue minuti, come riportato sul sito ufficiale della piattaforma, porterà il pubblico alla scoperta del mondo incantato che ha visto come protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Il trailer mostra il backstage e ciò che si nasconde dietro alcuni dei personaggi più iconici della serie mostrando anche l’enorme mole di lavoro della produzione, questa la trama ufficiale presente sul sito: “Carrellata sul mondo straordinario di ‘The Witcher’, dal casting per i ruoli alla canzone di Ranuncolo, in un dietro le quinte della serie dal successo planetario”.

Gli otto episodi hanno entusiasmato il pubblico tanto da portare alla realizzazione di una seconda stagione, le cui riprese hanno però subito uno rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).