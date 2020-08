West Wing - Tutti gli uomini del Presidente: la reunion del cast

Secondo indiscrezioni rivelate da Variety, per il 2020 è attesa un’altra grande reunion dopo quella di Friends . Il cast e i creatori di “ The West Wing ” stanno organizzando una speciale reunion a 14 anni dalla conclusione della serie tv. Trasmessa da HBO Max, l’evento si chiamerà " A West Wing Special to Benefit When We All Vote " ed è previsto per il prossimo autunno. Da ciò che si evince, lo speciale dovrebbe essere una messa in scena teatrale di un episodio della terza stagione, “Hartsfield's Landing” (in italiano Per un pugno di voti). In questa puntata viene mostrato come 42 voti di un piccolo paesino del New Hampshire potrebbero essere decisivi nel risultato delle primarie. Lo speciale sarà girato a ottobre presso l'Orpheum Theatre di Los Angeles e ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica per “When All We Vote”, un'organizzazione apartitica e senza scopo di lucro co-presieduta da Michelle Obama, fondata per aumentare la partecipazione al voto dei cittadini americani.

Le parole del creatore Aaron Sorkin

approfondimento

The West Wing, il cast della serie cult di Aaron Sorkin

Rob Lowe, Dulé Hill, Allison Janney, Janel Moloney, Richard Schiff, Bradley Whitford e Martin Sheen riprenderanno i loro ruoli. Il creatore della serie Aaron Sorkin scriverà materiale originale per l'evento e sarà anche produttore esecutivo insieme a Thomas Schlamme e Casey Patterson. Schlamme, che ha diretto oltre una dozzina di episodi ed è stato produttore esecutivo della serie originale, dirigerà lo speciale. "Tommy ed io siamo incredibilmente entusiasti di riunire "The West Wing" per questa lettura in scena e di sostenere When We All Vote nei loro sforzi per coinvolgere tutti noi in queste elezioni", ha detto Sorkin. Lo spettacolo includerà anche apparizioni di ospiti, tra cui un messaggio speciale di Obama. Ulteriori membri del cast e ospiti speciali dal mondo del servizio pubblico e delle arti saranno annunciati nelle prossime settimane. "Con 'A West Wing Special to Benefit When We All Vote', siamo entusiasti di rivisitare questa serie leggendaria e offrire ai nostri fan appassionati qualcosa di sostanziale, significativo e indimenticabile, promuovendo anche un messaggio importante", ha detto Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max.

The West Wing, un successo di critica e pubblico

"The West Wing" è stata una delle serie tv più apprezzate da pubblico e critica. In sette stagioni ha vinto 27 Emmy Awards, due Peabody Awards, due Humanitas Prize, due Golden Globe, sette Screen Actors Guild Awards, due Writers Guild of America Awards, due Directors Guild of America Awards e cinque Television Critics Association Awards. La serie è ambientata nell'Ala Ovest della Casa Bianca dove lavora il Presidente degli Stati Uniti d'America e il suo staff, e dove è ubicato lo Studio Ovale. In “The West Wing” sono raccontate le problematiche quotidiane e le difficili decisioni pubbliche e private del Presidente democratico Josiah "Jed" Bartlet e del suo staff.