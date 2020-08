Carnival Row, Orlando Bloom: "Amazon farà uscire i primi 5 episodi"

L’attore statunitense, in attesa di un figlio da Katy Perry, parla della seconda stagione della serie tv di cui è protagonista. Attesa per i primi 5 episodi

Orlando Bloom è tornato a parlare della seconda stagione di “Carnival Row”, la serie televisiva le cui riprese sono state interrotte a causa dell’emergenza sanitaria (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). L’attore, che interpreta il ruolo dell’ispettore Rycroft Philostrate, ha dichiarato a Collider che mancavano appena tre settimane al termine della produzione quando i ciak sono stati fermati. È un destino che accomuna moltissime serie, ma questo prodotto di Amazon seguirà un percorso diverso: le prime cinque puntate (già pronte) verranno subito mandate in onda, mentre le altre quattro verranno trasmesse dopo che si sarà riusciti a ultimarle (verosimilmente si tornerà sul set in autunno).

LE DICHIARAZIONI DI ORLANDO BLOOM SU “CARNIVAL ROW”

Orlando Bloom ha concesso una lunga intervista a Collider, parlando della serie televisiva di cui è protagonista: “Per quanto riguarda la seconda stagione, siamo stati interrotti quando mancavano solo tre settimane alla fine delle riprese. Quindi mi risulta che lanceranno la prima parte della stagione e poi la seconda parte più avanti, aggiungendo uno o più episodi: saranno cinque più quattro. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione del pubblico, non possiamo lasciare che passi troppo tempo tra una stagione e l’altra. È stato complicato lavorare alla prima stagione, dovevamo costruire un intero mondo. L’abbiamo girata come hanno girato Game of Thrones… Anche se è una serie completamente diversa, però parlo dell’ambizione, del livello di epicità. Siamo addirittura tornati a girare alcune scene della prima stagione perché mancavano di chiarezza, l’obiettivo era costruire un intero mondo. Nella seconda stagione il nuovo showrunner sarà Eric Olsen, una persona molto coraggiosa alla quale ho detto: se non facciamo scelte rischiose non vale la pena!”.