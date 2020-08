Le Bureau 5, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la quinta stagione dell'avvincente produzione francese 'Le Bureau - Sotto copertura'. Non perdere il nono e il decimo episodio, il gran finale, in onda mercoledì 12 agosto alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Le Bureau 5, episodio 9

Dopo essere sopravvissuta a un attentato a Il Cairo, Marie-Jeanne torna in Francia e riprende possesso del suo ufficio e del suo incarico. JJA, infatti, se n’è andato, e ora tocca a lei prendere in mano le redini e cercare di sistemare le cose. Intenzionata a mirare in alto, decide di candidarsi come sostituta di Ponte, prossimo al pensionamento. Sisteron, intanto, si occupa delle informazioni ricavate da Karlov, reclutato da poco da Malotru. L’ex agente dell’FSB viene “estratto” e mandato a Parigi per iniziare un nuovo capitolo della sua vita, ma anche per Pavel/Paul/Guillame è tempo di cambiare nuovamente abito e identità. Costretto a una necessaria quarantena, Malotru può finalmente concedersi un po’ di riposo. Jonas teme che la sua nuova ragazza possa essere un agente segreto straniero.

CLICCA QUI: Le Bureau, le foto più belle di Mathieu Kassovitz

CLICCA QUI: 10 serie tv da vedere su Sky Atlantic quest'estate

Le Bureau 5, episodio 10 (finale di stagione)

Karlov, costretto ad accettare il reclutamento con l’inganno e il ricatto, si rivela meno affidabile e più pericoloso del previsto. Malotru sa di essere nel suo mirino, così coinvolge Sisteron e gli chiede aiuto per una missione alquanto delicata. Costretto a scavare nel passato della sua ragazza, Jonas scopre qualcosa che non avrebbe mai voluto scoprire. Marie-Jeanne è sempre più decisa: avrà il posto di Ponte. Dovrà però guardarsi le spalle, perché alcuni presunti amici riveleranno presto la loro vera faccia. Guillame può finalmente riabbracciare sua figlia.