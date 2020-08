Gangs of London, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la prima stagione dell'avvincente Gangs of London, un'epopea criminale contemporanea che ci ha tenuto incollati allo schermo. Una storia nerissima di vendetta e potere. Non perdere il gran finale, episodi 8 e 9, in onda lunedì 3 agosto alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Gangs of London, episodio 8

Dopo le rivelazioni di Ed e Alex, Sean e Marian lasciano la loro casa e si nascondono in un appartamento in periferia. Billy, invece, va alla ricerca di sua sorella Jacqueline, potenziale taget: riuscirà a trovarla prima dei mercenari? La famiglia Wallace ormai è sola: bisogna lasciare la città. Elliot prova inutilmente a mettersi in contatto con Sharon, ma poi è costretto a concentrarsi sulla sua missione: finalmente potrebbe esserci una svolta. Mentre Luan Dushaj si scontra apertamente con Mosi (ne uscirà vivo soltanto uno), Lale aiuta Sean a mettere in atto un piano che serve a lanciare un messaggio inequivocabile sia a Kapadia e ai misteriosi investitori, sia ai Dumani: non si arrenderà mai, e, soprattutto, non se ne andrà senza lottare.

Gangs of London, episodio 9, finale di stagione

Cos'è successo all'Hotel Reno? Chi e perché vuole saperlo? Per quale motivo Elliot si ritrova sotto interrogatorio? In che rapporti è veramente con Sean Wallace? A 48 ore dal messaggio che l'erede di Finn ha mandato agli investitori, la partita è ancora ben lontana dal potersi dichiarare chiusa. Mentre Ed e Marian chiariscono alcune cose, Alex deve decidere da che parte stare. Ciò che è certo è che a tirare i fili non sono mai stati né i Wallace né i Dumani...ma qualcuno di molto più pericoloso...