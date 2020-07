Arriva su Sky Atlantic 'Il complotto contro l'America', l'avvincente adattamento dell'omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. Non perdere i primi due episodi, in onda venerdì 24 luglio alle 21.15 (la serie è disponibile anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Il complotto contro l'America, episodio 1

Newark, New Jersey, 1940. In vista di una promozione imminente, Herman Levin porta la sua famiglia a vedere la casa che avrebbe intenzione di acquistare, una bella villetta con giardino sul retro in un quartiere decisamente più prestigioso del loro, il quartiere ebraico. Sanford e Philip, i suoi due figli, sono entusiasti, ma sua moglie Bess non se la sente di trasferirsi: da piccola è cresciuta in una via dove l'unica famiglia ebrea era la sua, dunque sa bene cosa significhi avere il dito puntato addosso ogni giorno. Come se non bastasse, il Paese, anche a causa di quanto sta accadendo al di là dell'Atlantico, è scosso da nuove ondate di antisemitismo. A fomentare questo sentimento d'odio è l'aviatore-eroe dalle simpatie filo-naziste Charles Lindbergh, in corsa per la Casa Bianca contro Roosevelt. Intanto Emily, la sorella maggiore di Bess, delusa da una relazione clandestina, decide di dedicarsi ad altro, ma quando conosce il nuovo rabbino, Lionel Bengelsdorf, rimane decisamente colpita. Alvin, il nipote di Herman, si prende una strigliata per essersi fatto licenziare, ma il suo pensiero è altrove: il suo Paese si sta trasformando in un posto diverso, decisamente peggiore...e la colpa non è solo di Lindbergh...

Il complotto contro l'America, episodio 2

La campagna di Lindbergh, contrario all'entrata in guerra degli USA, macina un successo dietro l'altro. Nonostante il parere di suo padre, fortemente contrario, e di sua madre, altrettanto contraria ma in maniera più moderata, Sandy prova una grande ammirazione per l'aviatore-eroe. Evelyn, invece, prova molta ammirazione per Bengelsdorf, che peraltro sembra ricambiare i suoi sentimenti. Il rabbino, però, è un sostenitore di Lindbergh - che a suo parere non è un antisemita, ma solo un americano intenzionato a fare il bene del proprio Paese non trascinandolo in una guerra così remota -, e la cosa ovviamente crea qualche attrito in famiglia. Nel frattempo Alvin deve decidere cosa fare del suo futuro: restare alle dipendenze di un magnate dell'edilizia della zona, oppure andare a combattere in prima linea contro le forze fasciste?

Il complotto contro l'America, la maratona serale del 24 luglio

Per chi se la sente di fare le ore piccole, venerdì 24 luglio è prevista una maratona serale: dopo i primi due episodi saranno infatti trasmessi i restanti quattro. Per chi invece vuole guardarsi la miniserie con calma, due episodi a settimana, i prossimi appuntamenti saranno venerdì 31 luglio e venerdì 7 agosto.