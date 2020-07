Das Boot 2, le anticipazioni degli episodi 5 e 6 della serie tv

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con la seconda stagione dell'avvincente produzione originale Sky Das Boot. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda venerdì 10 luglio alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Das Boot 2, episodio 5

Mentre Margot tenta disperatamente di portare al sicuro i Goldblatt e di salvare il piccolo Elias, Forster, intenzionato a far arrivare a Berlino solo buone notizie, riprende duramente Desjesquier per il suo comportamento a St. Rémy. A La Rochelle, infatti, è appena arrivato un collega, e secondo l'ufficiale per il maggiore c'è in vista una promozione. Ma molto dipenderà da come andranno le cose con i fuggiaschi ebrei. L'U-822 non è in buona forma: c'è bisogno di fare le necessarie riparazioni, altrimenti il sottomarino non arriverà a destinazione. Von Reinhartz, che ancora non sa che fine ha fatto sua moglie e che lo attende un futuro fatto di rimorso e solitudine, si trova costretto ad approcciare una nave-rifornimento...ma il suo equipaggio è sempre più diviso: cosa sta facendo il capitano? Finalmente viene rivelata la missione segreta dei tre ufficiali delle SS. Wrangel intanto è vicinissimo: che l'inseguimento abbia inizio!

Das Boot 2, episodio 6

Gli equipaggi dell'U-612 e dell'U-822 sono molto provati. Da una parte gli uomini di Wrangel - tra cui un Ehrenberg sempre meno collaborativo e un Pips ormai scivolato nella paranoia e nella follia -, dall'altra quelli di Von Reinhartz - che non sanno più se possono fidarsi del loro comandante e che si chiedono cosa ne sarà di tutti loro. Intanto, a New York, Sam dà un ultimatum a Hoffmann: o lo aiuterà a rendere realtà il radar per l'aviazione, oppure lo denuncerà alla polizia. Klaus chiede aiuto a Berger: non sa che l'uomo è molto più pericoloso del previsto. A La Rochelle, Forster viene a sapere dei campi di lavoro, cioè dei campi di sterminio. Grazie all'aiuto di pochi ma preziosi alleati, Margot mette a punto un piano per la fuga dei Goldblatt.