Costantino della Gherardesca, su Sky Uno con "The Royals"

Nel programma di Sky Uno, in onda il giovedì in prima serata, il popolare conduttore avrà una rubrica dedicata alle icone del lusso degli ultimi decenni. Uno spazio all'interno del quale racconterà, sulla falsariga del suo nuovo libro "La religione del lusso", in uscita in questi giorni, le vite sfrenate e irripetibili delle più celebri icone reali.

“Mi disturba molto vedere quanto guadagnano i calciatori. Io sono sconvolto da questa ingiustizia universale che un calciatore guadagni più di un presentatore televisivo come me, una persona che peraltro ha scritto un meraviglioso, nuovo libro La religione del lusso. Un libro che è fondamentale, è pedagogico per affrontare questo nuovo periodo di cambiamenti”. Scherza così, Costantino della Gherardesca, ospite negli studi di Sky TG24 per presentare la sua nuova fatica letteraria.

Il lusso secondo Costantino della Gherardesca

Un lusso che il popolare autore descrive così: “Il mio lusso, il lusso a cui mi riferisco io, non è il lusso degli yacht, degli orologi d’oro. E’ lo spazio, lo spazio per allontanarsi dall’ordinarietà. E’ soprattutto l’istruzione, perché solamente grazie all’educazione, all’istruzione, noi riusciamo a trovare del bello nel quotidiano, delle cose interessanti in tutto quello che ci circonda” – insiste - “modi per evadere le banalità”.

un manuale per sopravvivere in tempi difficili

Un libro, il suo, che raccoglie diverse storie di controverse icone del lusso: dall’imperatrice dell’Iran Farah Diba, alla ex First Lady statunitense Nancy Reagan. Di più. La religione del lusso, parla anche dei cambiamenti che avverranno per via di questa epoca del Covid. “Il mio libro”, ci dice, “è un manuale fondamentale per sopravvivere in questi tempi di cambiamento molto difficili”.

Icone del lusso, vite irripetibili

Tempi comunque proficui, per Costantino della Gherardesca, che su Sky Uno partecipa a The Royals, Vizi e Virtù a corte, programma che vede alla guida la giornalista Luisa Ciuni, esperta di famiglie reali. Costantino avrà uno spazio tutto suo, nel quale, sulla falsariga del suo libro, racconterà diverse figure iconiche del lusso degli ultimi decenni. “Vite irripetibili”, le definisce il conduttore. “Al giorno d’oggi”, afferma, “viviamo un periodo con molti meno mezzi, molta più mestizia; nessuno potrà riavere una vita sfrenata come quella di Michael Jackson, del duca di Windsor, di Farah Diba o Nancy Reagan”.

Il giovedì in prima serata su Sky Uno e on demand

Un personaggio ironico e dissacrante, Costantino della Gherardesca, pronto a narrare e approfondire i retroscena dei Palazzi, tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno e sempre disponibile “on demand”.