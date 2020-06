Arriva su Sky Atlantic la seconda stagione dell'avvincente produzione originale Sky Das Boot, dunque è tempo di tornare nelle gelide acque dell'Oceano Atlantico e nella Francia sotto occupazione nazista insieme ai protagonisti della serie. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda venerdì 26 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

Das Boot 2, episodio 1

Dopo una breve pausa in seguito al vittorioso completamento dell'ennesima missione, il capitano del sottomarino U-822 Johannes Von Reinhartz, grande amico di Gluck e molto apprezzato a Berlino, riceve nuovi ordini. E' dunque tempo di tornare in mare aperto, anche se lui, stanco e disilluso, vorrebbe solo vedere la fine di questa folle guerra. Margot, tornata a La Rochelle dopo aver tratto in salvo la figlioletta di Frank, e Simone lavorano insieme per portare in salvo David Goldblatt e i suoi due figli, colpevoli di essere ebrei e dunque costretti a vivere nel terrore di essere scoperti da Forster, più spietato e determinato che mai. A New York, Hoffmann, che è ospite di Sam Greenwood e che sta lavorando a un progetto insieme a lui, ha un unico pensiero: tornare a casa. Ma poi incontra l'affascinante cantante jazz Cassandra...e qualcosa dentro di lui comincia a cambiare...

Das Boot 2, episodio 2

Dopo le rivelazioni di Ehrenberg, Gluck non può fare altro che avviare un'indagine su quanto accaduto a bordo dell'U-612. Wrangel, premiato ufficialmente con una croce al merito, e l'equipaggio del sottomarino inizialmente sotto la guida di Hoffmann rischiano di fare una brutta fine...ma la fortuna, si sa, aiuta gli audaci e i folli. In pieno Oceano Atlantico, Von Reinhartz, che ormai non può più tornare indietro sui suoi passi, scopre di avere un alleato in Frank, costretto da Gluck a imbarcarsi come Capo Marconista. Intanto, a La Rochelle, Forster si mette alla ricerca dei Goldblatt. Riuscirà Margot a portarli in salvo e a salvarsi lei stessa? A New York, Klaus si incontra con il misterioso Berger, l'uomo che è riuscito a riportare a casa Sam, nella speranza che possa fare altrettando per lui.