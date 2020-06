Peaky Blinders 6, anticipazioni: arriva un nuovo personaggio femminile

“Peaky Blinders” non ha mai puntato totalmente sulla forza bruta, quanto sull’abilità dei personaggi di pianificare e anticipare. Tommy vive nel suo mondo e muove gli altri come burattini, ma nella quinta stagione qualcuno ha tirato i suoi fili. Della sesta stagione ha parlato Anthony Byrne , regista della serie, che ha offerto al pubblico un’interessante anticipazione su quanto vedranno nei prossimi mesi.

Grande attesa da parte dei fan per la sesta stagione di “ Peaky Blinders ”. La folle rabbia di Tommy Shelby nell’ultimo episodio trasmesso ha lasciato gli appassionati con un’incredibile voglia di scoprire cosa accadrà in seguito. Cillian Murphy riuscirà a ottenere la propria vendetta, la sua famiglia gli si rivolterà contro, e soprattutto avrà davvero incontrato qualcuno in grado di riuscire a batterlo?

Le riprese avrebbero già dovuto terminare ormai, ma l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha complicato i piani. Mondo televisivo e cinematografico in ginocchio, ma, lentamente, le produzioni paiono ripartire. Intervistato da “Digital Spy” ha parlato di una nuova aggiunta al cast: “Ci sarà un nuovo personaggio femminile. Una donna alquanto oscura. Non si è ancora visto qualcuno come lei in ‘Peaky Blinders’ nelle precedenti stagioni”.

Ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di rivelare la sua identità. Ha però spiegato che darà la caccia a Tommy per il suo denaro: “Lo sfiderà in maniera differente. Non è di certo una protagonista, ma non so neanche se può essere descritta come un’antagonista. È alquanto simile a Mosley. Condividono la stessa ideologia. Non hanno armi dalla loro, ma un’ideologia che si diffonde come un virus ed è la cosa più pericolosa di tutte”.

Il regista ha inoltre spiegato come la produzione sia ormai a un passo dal trovare la giusta attrice per il personaggio. “Peaky Blinder 6” riprenderà esattamente dove la quinta stagione è stata interrotta. La prima immagine che il pubblico vedrà sarà ambientata in un campo, con Tommy armato, con una pistola alla tempia”.