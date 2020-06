MotherFatherSon, le anticipazioni degli episodi 5 e 6 della serie tv

Penultimo appuntamento su Sky Atlantic con MotherFatherSon, l'avvincente family drama a tinte noir con Richard Gere nel cast. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda lunedì 22 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

MotherFatherSon, episodio 5

Max arriva a casa di Kathryn, dove lo attendono la sua ex moglie, suo figlio, e un salto nel passato che spiega tante cose su di lui e sul presente. Caden scopre che suo padre l'ha fatto spiare: è la goccia che farà traboccare il vaso. Kathryn, invece, scopre che il suo ex marito, cresciuto con un padre addirittura peggiore di lui, l'ha volutamente allontanata vent'anni fa per poter impartire al loro bambino delle terribili lezioni di vita che, in teoria, avrebbero dovuto renderlo un superuomo. Ma è evidente che qualcosa è andato storto. Max sa che se certi suoi segreti venissero rivelati per lui potrebbe essere la fine: come potrà fermare l'attacco incrociato di Caden e Kathryn, ora uniti più che mai?

CLICCA QUI: MotherFatherSon, la recensione del terzo e del quarto episodio

CLICCA QUI: MotherFatherSon, le foto più belle di Billy Howle

MotherFatherSon, episodio 6

Kathryn contatta Maggie e Nick: suo figlio ha deciso, parlerà. Max, che ha deciso di sostenere Angela Howard e che non si farà scrupoli in merito, lancia un altro attacco al Primo Ministro Zakari pubblicando sul The National Reporter una storia che riguarda suo figlio e che potrebbe veramente costargli la rielezione. Caden scopre il motivo per cui Orla si trova ricoverata presso il centro di riabilitazione. La campagna elettorale di Angela Howard procede spedita, ma Lauren sa benissimo che niente è come sembra e che c'è ben poco da fidarsi. Scott va a trovare sua madre.