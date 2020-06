Netflix, 5 milioni di dollari per supportare Black Lives Matter

La piattaforma di streaming, che nel frattempo ha creato una collezione dedicata al movimento che include serie tv e film come il nuovissimo Da 5 Bloods di Spike Lee, ha annunciato di voler devolvere la cospicua cifra a favore delle organizzazioni finalizzate a costruire opportunità per i giovani

Tra i tanti brand che nelle ultime settimane hanno espresso il proprio sostegno a favore del movimento Black Lives Matter, Netflix è stato uno dei primi e uno dei più decisi nel sottolineare l'appoggio alle manifestazioni provocate dall’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto.

Per dimostrare che non si tratta di un semplice sostegno a parole, ma anche nei fatti, la piattaforma di streaming ha annunciato che donerà la cospicua cifra di 5 milioni di dollari a una serie di organizzazioni dedicate alla creazione di opportunità per i giovani artisti afroamericani e per le imprese guidate da neri.

Tra i beneficiari della donazione figurano, sul fronte della creazione di contenuti, la Ghetto Film School e Black Public Media, mentre per quanto riguarda le associazioni dedicate ai giovani troviamo il Know Your Right Camp del giocatore di football americano Colin Kaepernick e Black Girl Code.

Black Storytelling Matters approfondimento George Floyd, 8 serie tv su razzismo e movimento Black Lives Matter Un recente tweet di Netflix afferma, riconoscendo che quanto annunciato non costituisce che un primo passo in un lungo processo di cambiamento sistemico: “When we say Black Lives Matter, we also mean Black storytelling matters”, ovvero “quando diciamo che le vite dei neri contano, intendiamo anche che la narrazione delle storie dei neri conta”.