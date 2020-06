MotherFatherSon, le anticipazioni degli episodi 3 e 4 della serie tv

Su Sky Atlantic è in onda MotherFatherSon, l'avvincente family drama a tinte noir con Richard Gere nel cast. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda lunedì 15 giugno alle 21.15 (disponibili anche On Demand e in streaming su NOW TV). Intanto, ecco alcune anticipazioni

MotherFatherSon, episodio 3

Caden viene trasferito in una clinica militare specializzata nel recupero di soldati feriti in missione, nella speranza che, con l'aiuto del miglior personale disponibile, riesca a rimettersi. I danni subiti, però, sono evidenti, e non solo a livello fisico. Kathryn decide di dedicarsi al cento per cento a lui, nella speranza di poter rimediare agli errori del passato, soprattutto alla sua debolezza durante il divorzio da Max e al fatto di aver a tutti gli effetti abbandonato suo figlio. Dal canto suo, Caden comincia un lungo e lento percorso di riabilitazione, ma il morale è basso...fino a quando non conosce Orla, un'altra ospite del centro, un'agente dell'intelligence con una ferita tutta interiore e molto profonda. Intanto Maggie e Nick portano avanti la loro inchiesta: il cerchio comincia a stringersi attorno al The National Reporter, in particolare attorno alla recente gestione dei Finch. Le elezioni sono sempre più vicine: sarà l'attuale Primo Ministro ad avere il supporto di Max, oppure sarà la new entry Angela Howard?

MotherFatherSon, episodio 4

Senza prospettive di carriera davanti a sé, e senza l'appoggio di suo padre, Caden si lascia sopraffare dalla depressione, mandando in fumo i progressi fatti in quelle difficili settimane. Grazie a Orla, però, inaspettatamente tornerà lentamente alla vita. Preoccupata per suo figlio, Kathryn va alla ricerca di Scott: solo chi ha toccato il fondo può veramente capire cosa prova chi ha toccato il fondo. Max, che tra non molto diventerà nuovamente padre grazie alla sua nuova moglie, Sofia, deve decidere quale candidato sostenere: sarà una scelta da cui non si potrà più tornare indietro. Lauren è preoccupata: Angela Howard non è solo determinata, è una vera e propria macchina da guerra, e non si fermerà di fronte a niente. Caden parla con sua madre...e si lascia scappare alcune delle cose terribili fatte quand'era alla guida del The National Reporter. I sospetti di Nick e Maggie trovano inquietanti conferme.