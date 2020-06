Batwoman, in arrivo una nuova attrice per una nuova protagonista

Dopo il messaggio dell’attrice australiana, alcuni magazine hanno parlato del futuro della serie, che non vedrebbe una new entry nei panni della protagonista bensì in quelli di un nuovo personaggio.

Ruby Rose: “Non è stata una decisione facile”

Pochi giorni fa Ruby Rose ha scritto un lungo messaggio sul suo profilo Instagram per ringraziare il pubblico e gli addetti ai lavori del supporto ricevuto nel corso della prima stagione: “Grazie a tutti per avermi accompagnato durante questo viaggio. Se volessi menzionare tutti, mi ci vorrebbero 1000 tag, ma grazie al cast, alla crew, ai produttori e allo studio. Non è stata una decisione facile ma quali che sanno, sanno”.

Infine, l’attrice ha dichiarato: “Non volevo non riconoscere tutte le persone coinvolte e quanto questa serie sia stata importante per la TV e per la nostra comunità. In questo periodo sono rimasta in silenzio per mia scelta ma sapete che vi amo tutti. Sono sicura che anche la prossima stagione sarà fantastica”.