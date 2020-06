Space Force 2, news sul sequel della serie con Steve Carell

Le serie con pochi episodi e a volte di un’unica stagione consentono ai grandi attori di cimentarsi per breve tempo e poi passare ad altri progetti lavorativi. “Space Force”, creata da Steve Carell e Greg Daniels, sembrava uno degli esempi più recenti anche per il coinvolgimento di attori del calibro di John Malkovich, Ben Schwartz, Lisa Kudrow e Jane Lynch. Nonostante le iniziali indiscrezioni, sembra che i due creatori Craig Daniels e Steve Carell abbiano in mente molte altre storie per Space Force.

Tutte le novità sulla seconda stagione

Durante una recente intervista con Collider, Daniels ha rivelato che i lavori preliminari sulla seconda stagione della serie tv sono già iniziati nonostante non sia stata ancora rinnovata da Netflix. Queste le sue parole: “Stiamo sicuramente sperando in qualche altra stagione, e abbiamo iniziato a riunire gli scrittori senior per discutere di cosa sarebbe successo l'anno prossimo. C'è molto da seguire in base a dove siamo finiti”. Greg Daniels non è estraneo alla realizzazione di commedie serializzate avvincenti, basti pensare al suo lavoro in “The Office” e “Parks and Recreation” dove è riuscito a mantenere alti standard dando sempre interesse nei confronti dei personaggi e riuscendo sempre a farli evolvere.

La trama di “Space Force”

Il feeling tra Carell e Daniels è stato uno dei punti di forza di questa comedy totalmente demenziale anche perché i due avevano già creato insieme con grande successo la versione americana di “The Office”. L’idea alla base di “Space Force” (il trailer) nasce da alcune dichiarazioni di Donald Trump che aveva parlato di voler creare un nuovo ramo dell’esercito americano per la difesa dello Spazio. Da lì arriva l’intuizione che permette a Greg Daniels e Steve Carell di creare la storia di Mark Naird, generale dell’esercito che inavvertitamente fa decollare uno shuttle spaziale. Un caso che fa scalpore e per il quale viene punito. Arriva così l’ordine di dirigere la nuova sezione dell’esercito americano, la “Space Force”, tra le risate dei suoi parigrado. L’obiettivo è quello di esplorare lo spazio, difenderlo da minacce esterne e colonizzare nuovi territori. Si tratta di una missione decisiva per Naird che vuole dare il massimo ma è tutt’altro che semplice. Un altro fallimento è dietro l’angolo ma al suo fianco c’è sua moglie Maggie che lo supporta. In ambito lavorativo invece riceve l’aiuto dello scienziato Adrian Mallory.

Queste le parole di Steve Carell sulla serie Space Force: “La nascita del progetto è stata alquanto insolita. Netflix voleva una serie che fosse divertente e tutti risero in una riunione nell’ascoltare l’idea di un prodotto dedicato alle origini di una Forza Armata Spaziale. Non vi era nessuna idea concreta, soltanto il titolo. Ho così chiamato Greg e gli ho proposto di realizzarla, senza nessuna base. Ci siamo seduti e abbiamo deciso che la serie avrebbe dovuto affrontare le origini di questa Space Force, così come della persona incaricata dello sviluppo del progetto”. “Space Force” è disponibile su Netflix a partire da venerdì 29 maggio. Gli abbonati Sky avranno modo di seguire le varie puntate anche attraverso il decoder Sky Q, che offre la possibilità di scaricare l’app del noto servizio di streaming online.