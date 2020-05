Una notizia che sicuramente avrà messo in allerta i fan di Lisbeth Salander, la protagonista della saga (letteraria e cinematografica) Millennium: è infatti in arrivo una serie tv incentrata proprio su di lei.

Lisbeth Salander, eroina dei tre mondi

Dalla carta al grande schermo, e ora dal grande schermo al piccolo: Lisbeth Salander, la protagonista della saga letteraria e cinematografica Millennium (nata dalla trilogia di romanzi dello scrittore, giornalista e critico letterario svedese Stieg Larsson), ha infatti “vinto” una serie tv tutta sua.

A produrla sarà Amazon, e il titolo sarà The Girl With The Dragon Tattoo. Lo show, però, non sarà l’ennesimo adattamento, bensì qualcosa di completamente originale. La geniale e un po’ (un bel po’!) disagiata Lisbeth, infatti, si muoverà nel mondo di oggi in un setting completamente nuovo, con nuove storie e nuovi personaggi.

A oggi non sono ancora stati fatti i casting, dunque per adesso non c’è ancora nessun nome in ballo per quanto riguarda la prossima interprete di questo personaggio a dir poco iconico. Andy Harries (CEO e fondatore della Left Bank Pictures) e Rob Bullock saranno i produttori esecutivi. La serie sarà una produzione Amazon Studios e Left Bank Picture, in associazione con la Sony Pictures Television.

Lisbeth Salander negli adattamenti cinematografici

La prima a indossare i neri e borchiati panni di Miss Salander è stata l’attrice svedese Noomi Rapace, che ha interpretato Lisbeth nei primi tre adattamenti dei libri della saga scritta da Larsson (Uomini che odiano le donne nel 2009, La ragazza che giocava con il fuoco nel 2009, La regina dei castelli di carta, sempre nel 2009). Poi è stata la volta della statunitense Rooney Mara, protagonista, insieme a Daniel Craig, della versione americana di The Girl with the Dragon Tattoo (Millennium - Uomini che odiano le donne) diretta da David Fincher e uscita nel 2011.

Successivamente, anche a causa dei risultati non proprio eccellenti ottenuti al botteghino, Sony ha optato per un reboot, e questa volta a calarsi nei panni della hacker darkettona è stata la britannica Claire Foy, già apprezzata nelle prime due stagioni di The Crown in un ruolo lontano anni luce! The Girl in the Spider’s Web (Millennium - Quello che non uccide), uscito nel 2018. A noi, comunque, Lisbeth Salander piace in ogni forma e con ogni faccia vista finora, e siamo sicuri che ci piacerà anche nella sua prossima incarnazione!