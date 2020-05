The 100, parla l'autore: anticipazioni sulla settima stagione

Il 20 maggio è andata in onda negli Stati Uniti la premiere della settima stagione di “The 100”, la cui sesta stagione si è conclusa in Italia il 9 gennaio 2020. C’è grande curiosità da parte dei fan per il nuovo percorso narrativo ed ecco spuntare online alcune intriganti rivelazioni da parte dello staff della serie.

A parlare della settima stagione è stato il creatore della serie, il produttore Jason Rothenberg. Svariati i temi toccati, a partire da Clarke e Bellamy, interpretati rispettivamente da Eliza Taylor e Bob Morley. All’orizzonte si fa largo una storia d’amore tra i due, che i fan attendevano fin dalla prima stagione.

Parlando del misterioso Bardo, luogo presentato in parte nel primo episodio della settima stagione, Rothenberg si è così espresso a “EW”: Di certo il nome ha un preciso significato e deriva dal buddismo. A ciò si aggiunge il fatto che il suo sia alquanto accattivante. Avremo modo di scoprire tutto sulle persone che vivono lì, ovvero quei soldati invisibili. Non ci lasceranno per tutta la durata della settima stagione”.

Il produttore ha inoltre parlato anche della questione tempo e della relatività: “Il tempo si sta muovendo a velocità differenti rispetto ai pianeti. È così che giustifichiamo il viaggio nel tempo. Su altri pianeti si muove più lentamente rispetto a Sanctum. Mi sono affidato molto a Sean Crouch, uno dei nostri nuovi sceneggiatori, che ha affrontato l’intera questione della relatività per una storyline accurata. Il fatto che su un pianeta trascorrano anni e su altri appena pochi minuti, ci offre un punto di vista nuovo per la narrazione. L’episodio 2 durerà un decennio, mentre su Sanctum non cambierà nulla”.