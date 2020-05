“Summertime” potrebbe avere una seconda stagione. La serie TV che ha da poco debuttato su Netflix, visibile per tutti gli abbonati Sky sul decoder Sky Q, è ispirata alla storia raccontata da Federico Moccia nel suo “Tre metri sopra il cielo”. Otto episodi caricati il 29 aprile 2020, cui potrebbero seguirne altri.

In merito si è espresso Riccardo Tozzi, presidente di Cattleya, intervistato da “Deadline” in merito ad alcune produzioni. Ha sottolineato quali sono le difficoltà relative all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), spiegando come sia impossibile iniziare le riprese: “Gli attori dovrebbero essere sottoposti a dei test almeno una volta a settimana. Test attualmente non disponibili in una quantità così elevata. Ci aspettiamo di poter iniziare nei prossimi mesi”.

Guardando al prossimo futuro, “Summertime 2” potrebbe essere la prima serie TV a riportare gli attori sul set, nel caso in cui dovesse essere ufficialmente rinnovata: “La prima stagione è stata un successo. Sono alquanto sicuro che verrà realizzato un sequel. Noi siamo pronti e vorremmo girarla in estate, come suggerisce il titolo”.

Summertime, la trama

La trama della prima stagione di “Summertime” si concentra sulla storia d’amore tra Ale e Summer. I due sono ragazzi a dir poco diversi, provenienti da universi sociali ben distanti. A porli l’uno di fianco all’altro è l’estate, che entrambi trascorrono sulla riviera adriatica.

Summer è una ragazza molto introversa e diffidente, chiamata a lavorare per riuscire ad aiutare economicamente sua madre. Odia l’estate e intende trascorrerla in un hotel ricco di turisti, come impiegata. Farebbe di tutto per aiutare sua madre, rimasta sola dopo l’addio del padre.

Ale appartiene a tutt’altro mondo. È un bel ragazzo, noto nel mondo dei motori, dal quale però è costretto a ritirarsi dopo un incidente. Al fianco dei due si raccontano anche le vicende dei loro amici: Sofia, Edo e Dario.