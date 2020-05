Umbrella Academy 2, ultime news sull'uscita della nuova stagione

I fan attendono con grande ansia la seconda stagione di “The Umbrella Academy”. L’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA) ha però posto un freno alle produzioni cinematografiche e televisive, il che spiega perché di questo prodotto non si abbiano più notizie ormai da un po’.

Tanti i film rinviati, come “No Time To Die”, ma anche serie TV, come ad esempio “American Horror Story”, che rischia di veder mutato il tema trattato o d’essere posticipata di un anno. Ciò che sappiamo su “The Umbrella Academy” però è che le riprese principali della seconda stagione sono ormai completate. Non sono mancati i teaser ma non c’è ancora una data precisa per il caricamento degli episodi.

I fan verranno probabilmente accontentati entro la fine del 2020, considerando come la maggior parte del lavoro sia ormai stata conclusa. Il team continua a lavorare alla fase di post-produzione, nonostante la pandemia. Nei prossimi mesi potremmo dunque ritrovare i fratelli Hargreeves. La speranza è di poter apprezzare la seconda stagione già in autunno.

Umbrella Academy 2, cosa sappiamo

La prima stagione ha portato sui display di milioni di spettatori gli eventi narrati nel primo volume della graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá. La seconda stagione si ispirerà probabilmente al secondo volume. Per questo motivo, dopo il finale di stagione legato a un viaggio nel tempo di gruppo, i fratelli potrebbero ritrovarsi negli anni ’60, precisamente a Dallas. Nella graphic novel tenteranno di sventare l’assassino di JFK, o aiutare a compierlo, a seconda dei punti di vista dei protagonisti. Non è da escludere inoltre che venga dato più spazio al tema del Vietnam, introdotto nella prima stagione in relazione alla vita di Klaus.

Ritornerà il cast principale, con tutti i fratelli: Ellen Page (Vanya), Tom Hopper (Luther), Emmy Raver-Lampman (Allison), Robert Sheehan (Klaus), David Castañeda (Diego), Aidan Gallagher (Five), e Justin Min (Ben). Probabile ci sarà spazio inoltre per Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves). Possibile spazio inoltre a nuovi personaggi, considerando come vi siano altri 36 ragazzi dotati di superpoteri sparsi per il mondo.