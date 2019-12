Da The New Pope a Westworld III , il nuovo anno porterà sugli schermi degli abbonati Sky numerose new entry e varie nuove stagioni nell’ambito della serialità televisiva: ecco gli appuntamenti da non perdere.

Le “teste di serie” del 2020

Questo 2020 potrà anche essere pieno di incertezze, ma almeno di una cosa possiamo essere sicuri: su Sky avremo l’occasione di vedere tantissime serie tv destinate a entrare nei cuori del pubblico e della critica. Non solo le nuove stagioni degli show più seguiti, ma anche i primi episodi di numerose new entry.



Alcune, come la serie fantasy HBO His Dark Materials - Queste oscure materie, in partenza già dal primo dell’anno, hanno già una data di messa in onda. Per le altre, invece, la prima tv deve ancora essere fissata, ma potete stare sicuri che le vedremo molto a breve: ecco le serie tv che andranno in onda su Sky nel 2020.





Le serie tv in onda su Sky nel 2020

His Dark Materials – Queste Oscure Materie (1/01)

In onda già dal 1° gennaio, questa serie targata HBO adatta per il piccolo schermo la popolare saga scritta da Philip Pullman, considerata da molti un cult della letteratura fantasy. La storia, ambientata in un mondo parallelo al nostro in cui ogni persona ha un daimon, una proiezione fisica della propria anima sotto forma di animale, è quella della giovane Lyra, che troverà un artefatto leggendario e si ritroverà suo malgrado al centro di un’avventura mozzafiato.