Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con la terza e ultima stagione di Divorce , la serie di casa HBO con Sarah Jessica Parker. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda mercoledì 27 novembre alle 21.15

Divorce, stagione 3, episodio 5

Robert e Frances sono costretti a passare un intero weekend insieme per accompagnare Lila durante una trasferta. Tra un branco di chiassose teenager e la sua ex moglie, Robert non sa più da parte girarsi. Frances approfitta della situazione per dedicare un po' di tempo al suo rapporto con la figlia. Diane prende in considerazione una proposta fattale da Gordon. Dallas scopre di avere un problema in comune con i suoi colleghi.

Divorce, stagione 3, episodio 6

Nel momento in cui entrambe le loro rispettive relazioni raggiungono "il momento della verità", Frances e Robert devono prendere atto della realtà della loro vita post-divorzio. Frances spinge i suoi colleghi a uscire dalla loro comfort zone e a sbarazzarsi delle loro paure. Con la sua carriera a rischio, Dalla finalmente fa chiarezza in sé stessa e decide cosa vuole veramente nella vita. Diane riconsidera la sua relazione con Gordon.