Divorce 3 sta per volgere al termine. In attesa del gran finale (previsto per mercoledì 27 novembre alle 21.15 su Sky Atlantic), ecco una serie di aforismi e citazioni sul divorzio e sul tradimento che vi strapperanno qualche sorriso. Amaro, s’intende! - Sarah Jessica Parker, ecco com’è cambiata l’attrice. FOTO

Il matrimonio è la causa principale del divorzio. (Groucho Marx)

Molti divorzi nascono di un’incomprensione. Come molti matrimoni. (Tristan Bernard)

Un matrimonio è raramente ragionevole, ma un divorzio lo è sempre: ci si conosce già. (Sacha Guitry)

Divorziare soltanto perché non ami un uomo è sciocco quasi quanto sposarsi perché lo ami. (Zsa Zsa Gabor)

Gli uomini divorziati che si risposano sono dei delinquenti passionali recidivi. (Jean Paul Sartre)

Non ho mai creduto nel divorzio finché non mi sono sposata. (Kathleen Behan)

Due persone molto ricche divorziarono. I loro avvocati vissero a lungo felici e contenti. (Anonimo)

I bambini sono i missili nucleari nella guerra fredda del divorzio. (Frank Adam)

Matrimonio: formalità necessaria prima di ottenere il divorzio. (Oliver Herford)

Per un po’ abbiamo riflettuto se fosse meglio fare una vacanza o divorziare. Abbiamo deciso che un viaggio alle Bermuda finisce in due settimane, ma un divorzio è qualcosa che ti resta per sempre. (Woody Allen)

Il divorzio è il secondo peggior evento nella vita di una persona. L’evento peggiore, naturalmente, è il matrimonio. (Anonimo)

Non so quante rotture del matrimonio siano causate da queste donne drogate di film e televisione che si aspettano mazzi di fiori e baci e abbracci e di essere portate fuori come Cenerentola al ballo – e poi impazziscono quando arriva un povero, ispido marito stanco e sudato per aver lavorato come un cane tutto il giorno, in cerca di qualcosa da mangiare. (Malcolm X)

Le donne si dividono in due categorie: quelle nubili, che sognano il matrimonio, e quelle sposate, che sognano il divorzio. (Georges Elgozy)

La pazzia è considerata motivo sufficiente per il divorzio, ma è anche la strada più breve per il matrimonio. (Wilson Mizner)

Quando l’amore è finito, gli alimenti colmano il vuoto. (Marlene Dietrich)

La differenza tra il divorzio e la separazione legale è che la separazione legale dà al marito il tempo di nascondere il proprio denaro. (Johnny Carson)

Non sono gli individui ad essere responsabili del fallimento del matrimonio: è la sua stessa istituzione ad essere originariamente perversa. (Simone de Beauvoir)

Il divorzio porta spesso un’onestà e una franchezza, un’intimità, che non era presente durante il matrimonio (Alfred Corn)

Il divorzio non è una tragedia. Una tragedia è vivere in un matrimonio infelice, insegnare ai vostri figli cose sbagliate sull’amore. Nessuno è mai morto di divorzio. (Jennifer Weiner)

Mia mamma mi ha sempre detto: non sposarti per soldi. Divorzia per soldi. (Wendy Liebman)

La follia è spesso causa di divorzio, ma più spesso è causa di matrimonio. (Wilson Mizner)

Ho sempre sognato di incontrare una ragazza spigliata, gentile, dall' aspetto gradevole, che non mi trovasse repellente. Io le chiederei di sposarmi e vivremmo felici e contenti per tutta la vita. Tra i miei genitori è funzionato. Beh, a parte il divorzio e tutto il resto. (James Fleet e Hugh Grant in "Quattro matrimoni e un funerale")