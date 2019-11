Divorce , il tragicomico dramedy con Sarah Jessica Parker , volge al termine: non perdere la terza stagione, in onda su Sky Atlantic da mercoledì 13 novembre alle 21.15.

Torna per l'ultima volta su Sky Atlantic Divorce, il tragicomico dramedy di casa HBO con Sarah Jessica Parker. Volgono dunque verso il termine le (dis)avventure degli ormai ex coniugi Frances e Robert Dufresne (rispettivamente la sopracitata Sarah Jessica Parker e Thomas Haden Church), che dopo più di un decennio di matrimonio e due figli hanno deciso di divorziare. La vita da (più o meno) single, però, è molto meno piacevole e semplice del previsto, come abbiamo potuto vedere finora. L'appuntamento con gli ultimi 6 episodi è ogni mercoledì alle 21.15 a partire dal 13 novembre.

Divorce 3, cosa dobbiamo aspettarci

Nella terza e ultima stagione, Frances e Robert vivono ormai due vite indipendenti, continuando però a condividere una sorta di connessione giornaliera a causa dei figli, Tom e Lila. Mentre lei decide di ripartire da zero e di trasferirsi in un appartamento a New York City - dove si metterà alla ricerca di nuove, entusiasmanti opportunità nel mondo dell'arte -, lui va a vivere con Jackie, ma il tutto accade così velocemente da fargli venire qualche dubbio su sé stesso e sul futuro: non starà correndo troppo? Entrambi dovranno dunque fare i conti con la realtà, molto meno poetica dei sogni: Frances, che vuole una carriera, dovrà accontentarsi di un lavoro, mentre Robert, che vuole tranquillità e stabilità, dovrà invece accontentarsi di restare in equilibrio tra la sua vecchia famiglia e la sua nuova compagna. Ad ogni modo, c'è vita dopo il divorzio. Ma non c'è pace, quantomeno per loro!