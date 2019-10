8 giorni alla fine, le anticipazioni del finale di stagione

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con 8 giorni alla fine , la nuova produzione originale Sky che finora ci ha tenuti incollati allo schermo. Un meteorite sta per schiantarsi in Europa centrale: mancano solo 8 giorni alla fine del mondo per milioni e milioni di persone: cosa succederà? L'appuntamento con gli episodi 7 e 8 è per lunedì 14 ottobre alle 21.15: intanto, ecco alcune anticipazioni. - 8 giorni alla fine, le foto della serie tv

8 giorni alla fine, episodio 7: Giorno 7

Quando Marion si risveglia, trova un vestito da sposa. Herrmann l'attende al ristorante dove si sono conosciuti. Susanne va a fare visita per l'ultima volta a suo padre. Marion, ormai prossima al parto, sente che sta succedendo qualcosa: il momento è arrivato. Susanne ha deciso: deve provare a salvare i suoi figli, e l'unico modo per farlo è rivolgersi a Klaus. Deniz, che sa bene di cosa è capace l'uomo, tenta di farle cambiare idea, ma ormai la decisione è stata presa. Susanne alla fine si ritrova prigioniera nel bunker. Leonie chiede aiuto a Robin e a Nora. Intanto, Uli ha trovato il modo di salvare la sua famiglia: gli archivi sotterranei del Museo di Storia Naturale. Peccato che Susanne sembri sparita. Uli va così da Deniz: vuole sapere che fine ha fatto sua moglie. La situazione degenera, e parte un colpo di pistola. Uli è gravemente ferito.

8 giorni alla fine, episodio 8: Giorno 8 (finale di stagione)

A casa Steiner, Marion sta per partorire. Insieme a lei c'è Susanne. Herrmann, intanto, scopre che il suo ex capo, Maiwald, è stato nominato ministro. In un disperato tentativo di ottenere dei posti in un bunker, Herrmann minaccia Maiwald, che, preoccupato per la sua vita, alla fine gli promette due posti, non uno di più. In realtà la situazione è anche più grave: di fatto c'è un solo posto. Cosa farà Herrmann? Deniz si prende cura di Uli: farà la cosa giusta, anche se dovesse essere l'ultima cosa che farà. Leonie, Robin e i suoi seguaci si preparano all'impatto, ma quando il gruppo decide di crociffiggere Robin, Leonie scappa e torna dalla sua famiglia. Nora vuole rivedere Ben un'ultima volta, ma quando arriva alla villa lo trova morto. E' stato Klaus. Lo scontro tra padre e figlio rischia di finire nel sangue, ma ecco arrivare Deniz. Horus è sempre più vicino. Chi si salverà?