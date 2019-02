Tin Star, tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Sta per tornare su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia la produzione Sky con protagonista Tim Roth. In attesa dei nuovi episodi, in onda ogni venerdì alle 21.15 a partire dal 15 febbraio , ecco tutto quello che sappiamo su Tin Star 2 - Non perdere la maratona della prima stagione prevista per venerdì 8 febbraio su Sky Atlantic a partire dalle 15.00

E' in arrivo su Sky Atlantic in prima tv la seconda stagione di Tin Star , l'avvincente serie con Tim Roth nei panni di Jim Worth, e ovviamente della sua seconda personalità, il violento e sadico Jack. Siamo sempre a Little Big Bear e dintorni, e siamo esattamente dove avevamo lasciato i personaggi alla fine del primo capitolo. Tin Star 2 debutterà venerdì 15 febbraio alle 21.15: ecco cosa sappiamo sulla nuova stagione.

Quando va in onda Tin Star 2?

La seconda stagione di Tin Star debutterà su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia venerdì 15 febbraio alle 21.15. Ogni settimana andranno in onda due episodi. Tin Star 2 è composta da dieci episodi, dunque Tim Roth e compagni ci terranno compagnia per un totale di cinque settimane.

Tin Star 2: il cast

Nella seconda stagione ritroveremo ovviamente Tim Roth nei panni del poliziotto Jim Worth e del suo violento alter ego Jack Devlin, un marito e un padre intenzionato a fare tutto quanto in suo potere per ottenere il perdono della moglie e della figlia; Abigail Lawrie nei panni di Anna, la figlia di Jim, furiosa con il padre dopo gli eventi della stagione 1; Genevieve O’Reilly nei panni di Angela Worth, la moglie di Jim e la madre di Anna, in lotta per ricomporre ciò che resta della sua famiglia; Christina Hendricks nei panni di Elizabeth Bradshaw, alle prese con i pitbull della North Stream Oil e determinata a non finire in carcere per la truculenta fine di Monsieur Gagnon; Ian Puleston-Davies nei panni di Frank, criminale senza scrupoli e vecchia conoscenza di Jack; Sarah Podemski nei panni della poliziotta Denise; Lynda Boyd nei panni di Randy, la proprietaria del bar della cittadina.

Per quanto riguarda le new entry, troviamo John Lynch nei panni di Johan Nickel, pastore timorato di Dio ma a suo modo anticonvenzionale che accoglie Anna sotto il suo tetto; Anamaria Marinca nei panni di Sarah Nickel, la moglie di Johan, religiosa e dedita alla famiglia; Jenessa Grant nei panni di Rosa Nickel, la figlia di Sarah e Johan, ligia al dovere, ma anche desiderosa di trovare la propria libertà al di fuori della comunità in cui vive; Nigel Bennett nei panni di Mr. Quiring, un anziano della comunità in cui vivono i Nickel, indurito da anni di lavoro e stretta osservanza.

Di cosa parla Tin Star 2?

Dopo gli eventi del finale del primo capitolo della serie, Jim e la sua famiglia non saranno mai più gli stessi. La seconda stagione, girata a Calgary, in Canada, riprende con il protagonista relegato nella remota natura delle Montagne Rocciose con la sua famiglia sconvolta e traumatizzata dagli ultimi tragici avvenimenti. Alla ricerca di un rifugio dai suoi genitori, Anna viene accolta dai Nickel, una famiglia timorata di Dio formata dal pastore Johan, da sua moglie Sara e dalla figlia Rosa. Grazie a loro, Anna vive nascosta in mezzo agli Ammoniti - una comunità religiosa vicino a Little Big Bear. Tuttavia, la pacifica "famiglia della prateria" nasconde dei segreti piuttosto inquietanti, e non passa molto tempo prima che la ragazza sia costretta a cercare l'aiuto di suo padre. Per salvare la sua famiglia, e per espiare i suoi peccati, Jim dovrà formare un'alleanza a dir poco scomoda. Intanto Elizabeth Bradshaw deve difendere il suo ruolo all'interno della North Stream Oil da nuovi attacchi.