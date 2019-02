Dexter 2, episodi 7 e 8: Il mattino ha l'oro in bocca

Nuovo appuntamento su sky Atlantic la seconda stagione di Dexter , il serial killer più amato del piccolo schermo, interpretato da Michael C. Hall. Stretto tra l'incudine (Frank Lundy) e il martello (Doakes), Dexter da una parte deve trovare il modo per far andare fuori strada le indagini, e dall'altra deve riuscire a scrollarsi di dosso in maniera definitiva l'agguerrito sergente. Anche per colpa di Lila, che ha evidenti disturbi mentali, le cose con Rita vanno sempre peggio. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda giovedì 7 febbraio alle 21.15

Dexter, stagione 2, episodio 7: That Night, a Forest Grew Un giornale locale pubblica il presunto manifesto del Macellaio della Baia di Miami. La mossa di Dexter, ovviamente, ha uno scopo ben preciso: mandare nel caos più totale la task force guidata da Lundy e tutti gli agenti di polizia coinvolti nelle indagini. C'è però un sergente molto, addirittura troppo ostinato che non ha intenzione di togliergli gli occhi di dosso: ovviamente si tratta di Doakes. Parlare con lui non servirebbe a niente, così Dexter capisce che deve trovare un altro modo per sbarazzarsene. Rita è ai ferri corti con sua madre. Lila porta avanti la sua opera di seduzione senza guardare in faccia nessuno. Debra chiude con Gabriel: è innamorata di un altro uomo, e quest'altro uomo è nientemento che Frank.

Dexter, stagione 2, episodio 8: Morning Comes

Preoccupata che Dexter possa tornare da Rita, Lila dà fuoco al suo loft solo per potersi fare aiutare da lui. Dexter, però, capisce subito che non si è trattato di un incidente e che la donna gli sta mendendo. Attento al dettaglio, e sicuro di avere la soluzione davanti agli occhi, Lundy si mette a riesaminare i vecchi casi del Dipartimento che potrebbero in qualche modo essere collegati al Macellaio. L'agente speciale è convinto che il killer sia qualcuno che, in un modo o nell'altro, sia coinvolto con le forze dell'ordine. E se si trattattesse di qualcuno impiegato presso il Dipartimento? Doakes si intrufola a casa di Dexter, e finalmente trova qualcosa a sostegno dei suoi sospetti: la collezione di vetrini. Rita ha deciso: è meglio tagliare definitivamente i ponti.